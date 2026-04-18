È deceduta all’età di 57 anni Nadia Farès, attrice nota nel mondo del cinema. La donna era stata ricoverata domenica scorsa in condizioni critiche presso l’ospedale della Pitié-Salpêtrière di Parigi, dopo un incidente avvenuto in piscina. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Mondo del cinema in lutto. È morta Nadia Farès all’età di 57 anni all’ospedale della Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era stata ricoverata domenica scorsa in gravi condizioni. L’attrice e modella francese di origini marocchine e armene era stata trovata priva di sensi l’11 aprile scorso sul fondo della piscina di un complesso sportivo di un club privato della capitale francese mentre stava nuotando. A dare l’annuncio della scomparsa sono state le figlie Shana e Cylia Chasman: “È con immensa tristezza che annunciamo la morte di Nadia Farès. La Francia perde una grande artista, ma per noi è prima di tutto una madre”, hanno dichiarato. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso conoscenza improvvisamente, rimanendo sott’acqua per diversi minuti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Nadia Farès, era stata ricoverata in ospedale in condizioni disperate dopo un incidente in piscina

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