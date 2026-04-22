Evade dai domiciliari per comprare le sigarette viene assolto

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato per aver cercato di acquistare sigarette, ma il Tribunale di Nocera Inferiore lo ha assolto con la formula pertenuante. La decisione riguarda il reato di evasione, mentre è stato confermato che l’imputato era sotto misura restrittiva per un precedente episodio di rapina. La sentenza ha riconosciuto la tenuità del fatto, escludendo responsabilità penale.

Assolto per tenuità del fatto, questa la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore per I.M., sottoposto ai domiciliari per rapina e processato per il reato di evasione.La storiaI fatti risalgono al 31 ottobre scorso, quando i carabinieri della stazione di Sarno avevano arrestato l'uomo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Arrestato per le martellate al poliziotto a Torino: evade dai domiciliari e viene sorpreso dai carabinieriArcidosso (Grosseto), 7 aprile 2026 – E’ stato sorpreso fuori da casa, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Evade dai domiciliari per comprare la droga: arrestatoLa polizia di Stato ha arrestato due persone per i reati a vario titolo di evasione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Evade dai domiciliari per comprare la droga: arrestato; Evade dai domiciliari: arrestato un 40enne; Evade di notte dai domiciliari, rientra a casa ubriaco e ha un malore: arrestato; Frattaminore: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Evade dai domiciliari e ruba cellulare ad un passante, arrestatoI Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto un 28enne di origine straniera per evasione e furto con strappo. grandangoloagrigento.it Alcamo, evade dai domiciliari e scippa un passante: arrestato 28enneALCAMO. Aveva lasciato la propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma la sua fuga è durata poco. Un 28enne di origine gambiana, residente ... alqamah.it Evade dai domiciliari, agenti lo aspettano e arrestano anche un suo amico ift.tt/3ulGQSD x.com Alcamo, evade dai domiciliari e scippa un passante: arrestato 28enne #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook