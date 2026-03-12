Ricostruzione post-alluvione de Pascale | Bene l’ampliamento delle delocalizzazioni

Il governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha espresso un giudizio positivo sulle nuove norme che consentono di ampliare le possibilità di delocalizzazione degli immobili nelle aree colpite dalle recenti alluvioni. La discussione riguarda le misure adottate per facilitare la ricostruzione e la sistemazione delle strutture danneggiate. La modifica delle regolamentazioni è stata annunciata come un passo importante per le zone interessate.

Il presidente dell’Emilia-Romagna in audizione alla commissione Ambiente della Camera: “Passo avanti importante per aiutare famiglie e imprese a ricostruire in sicurezza” Giudizio positivo da parte del governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, sulle nuove norme che ampliano le possibilità di delocalizzazione degli immobili nei territori colpiti dalle alluvioni. Il presidente della Regione è intervenuto mercoledì in audizione alla commissione Ambiente della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, che introduce misure urgenti dopo gli eventi meteorologici eccezionali che nel gennaio scorso hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Alluvione, de Pascale: "Bene le nuove norme sulle delocalizzazioni, passo avanti per ricostruire in sicurezza"Giudizio positivo da parte del governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, sulle nuove norme che ampliano le possibilità di delocalizzazione...

Tutto quello che riguarda Ricostruzione post

Temi più discussi: Ricostruzione post alluvione, un milione per la Provinciale 'Giaggiolo-Pian di Spino': iniziati i lavori; Nuove norme. Ricostruzione post-alluvione in ER, il presidente de Pascale: Bene delocalizzazione immobili nei territori colpiti; Comunicato Regione: Ricostruzione post alluvione. Bando paratie, a breve via ai contributi per oltre 1.600 pratiche già ammesse che necessitavano di ulteriore documentazione. La Regione ha scelto la strada del soccorso istruttorio, anziché il rigetto delle ista; Alluvioni 2023 e 2024, le novità in tema di ricostruzione privata, semplificazioni e delocalizzazione.

Ricostruzione post-alluvione e futuro dell’Agenzia ItaliaMeteo, oggi alla Camera l’audizione del presidente Michele de PascaleGiudizio positivo sulle nuove norme che ampliano le possibilità di delocalizzazione degli immobili nei territori colpiti dalle alluvioni, ma netta contrarietà alla scelta di trasferire da Bologna a Ro ... sassuolo2000.it

Ricostruzione post-alluvione. Il Commissario Curcio: Su delocalizzazioni introdotte importanti novitàRicostruzione. Il DL 25/2026 ridefinisce il perimetro degli interventi di delocalizzazione finanziabili, introducendo criteri più ampi ... ravennanotizie.it

È morto a 67 anni l’imprenditore aquilano Massimo Mancini, figura conosciuta nel mondo dell’edilizia e protagonista di numerosi interventi legati alla ricostruzione post-sisma #LAquila #Cronaca facebook

RICOSTRUZIONE POST SISMA / Firmato il contratto: parte il recupero della chiesa di Santa Lucia ad Aci Catena x.com