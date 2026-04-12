Ricostruzione post alluvionale Vertice col presidente de Pascale

Mercoledì sera a Castenaso si è tenuto un incontro pubblico dedicato alla ricostruzione post alluvionale. L’assemblea ha visto la partecipazione di vari sindaci dei comuni lungo il tratto pianeggiante del fiume Idice, oltre al presidente della Regione e alla sottosegretaria con delega alla Protezione civile. Durante l’incontro sono stati discussi i lavori di ricostruzione e le prossime tappe per il ripristino delle aree interessate dall’alluvione.

Mercoledì sera a Castenaso si è svolta un’assemblea pubblica che ha visto la presenza dei diversi sindaci dei comuni attraversati dal tratto di pianura del fiume Idice, il presidente della Regione, Michele De Pascale, e la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Tema dell’incontro sono stati gli interventi svolti e ancora da impiegare, relativi alle conseguenze degli eventi alluvionali del 2023 e 2024, e la situazione delle opere in corso di programmazione per la messa in sicurezza idraulica. I corsi d’acqua esondati durante gli eventi alluvionali sono 23. Le conseguenze hanno messo in ginocchio il territorio e la comunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post alluvionale. Vertice col presidente de Pascale Ricostruzione post-alluvione, de Pascale: “Bene l’ampliamento delle delocalizzazioni”Il presidente dell’Emilia-Romagna in audizione alla commissione Ambiente della Camera: “Passo avanti importante per aiutare famiglie e imprese a... Leggi anche: E.Romagna: Cdm nomina De Pascale commissario ricostruzione