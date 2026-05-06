Ricostruzione e Pnrr a Casola Valsenio interventi prioritari | il punto di Consap sui cantieri

Durante un convegno in Regione dedicato alla ricostruzione e alla mitigazione del rischio, è stato fatto il punto sulla situazione dei cantieri a Casola Valsenio, con particolare attenzione agli interventi prioritari per la messa in sicurezza dei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023. L’amministratore delegato di Consap ha illustrato lo stato dei lavori relativi alla ricostruzione e ai progetti legati al PNRR, evidenziando i progressi compiuti.