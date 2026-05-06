Ricostruzione e Pnrr a Casola Valsenio interventi prioritari | il punto di Consap sui cantieri
Durante un convegno in Regione dedicato alla ricostruzione e alla mitigazione del rischio, è stato fatto il punto sulla situazione dei cantieri a Casola Valsenio, con particolare attenzione agli interventi prioritari per la messa in sicurezza dei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023. L’amministratore delegato di Consap ha illustrato lo stato dei lavori relativi alla ricostruzione e ai progetti legati al PNRR, evidenziando i progressi compiuti.
La messa in sicurezza dei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023 segna un passo avanti. Il punto sullo stato dei lavori è stato fatto dall’amministratore delegato di Consap, Vincenzo Sanasi d’Arpe, durante il convegno in Regione dedicato alla ricostruzione e alla mitigazione del rischio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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