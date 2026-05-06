Dopo quasi due anni dalla sentenza definitiva, il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto come il Castello delle Cerimonie, è stato ufficialmente trasferito al patrimonio comunale. La decisione giudiziaria ha concluso un iter legale durato nel tempo, portando alla proprietà pubblica dell’albergo, che era stato protagonista di numerosi servizi mediatici. Ora l’immobile passa di mano alle autorità locali, segnando una svolta per la gestione futura.

Dopo quasi due anni di attesa dalla sentenza definitiva, il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, celebre come il Castello delle Cerimonie, è ufficialmente diventato proprietà del Comune. La trascrizione formale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli ha certificato il passaggio di proprietà degli immobili e dei terreni dalla famiglia Polese all’amministrazione comunale, chiudendo un capitolo di una vicenda giudiziaria lunga e complessa. La sindaca Ilaria Abagnale ha annunciato che questo passaggio rappresenta una svolta concreta, anche se non definitiva. La trascrizione, richiesta immediatamente dopo la notifica della sentenza di confisca per lottizzazione abusiva, era attesa da aprile 2024 e permetterà finalmente agli uffici comunali di avviare le procedure per prendere possesso effettivo della struttura.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ricordi il Castello delle Cerimonie? Il verdetto del tribunale segna un punto negativo per il ritorno del programma

Notizie correlate

Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant'Antonio AbateSvolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa' di Sant'Antonio Abate, noto anche come 'Castello delle Cerimonie' per aver ospitato...

Castello delle Cerimonie, “La Sonrisa” diventa proprietà del comune di Sant’Antonio AbateSvolta nella vicenda del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto al grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie”.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Rivalta apre il Ponte dell’Arcobaleno: il luogo dove i ricordi degli animali non svaniscono; La valigia dei ricordi. Emozioni, coraggio e Dolce Vita. Spettacolo teatrale sull'Andrea Doria; Conversano, il segreto della cisterna: quel fucile nazista riemerso dal buio del Castello; Ponte Zingone, 78 anni dopo.

Il castello di Dunrobin, tra interni da favola e giardini spettacolariSembra il classico castello delle fiabe, e lo è davvero: andiamo alla scoperta del castello di Dunrobin, in Scozia. Lo stile, la storia e i giardini ... dilei.it

Castello delle Rocchette all’asta: ma nessuno lo vuole, prezzo base tagliato a 561mila euroIl maniero trecentesco tra Todi e Montefalco due anni fa era sul mercato a oltre un milione di euro, ora viene rivenduto con gara mista. Occupato dall’esecutato, richiede restauri. Iscrizioni aperte ... perugiatoday.it

Ricordi indimenticabili - facebook.com facebook

Lei si ricordi che aprire un'inchiesta non ha nulla a che vedere con essere colpevoli x.com