Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant' Antonio Abate

Il Castello delle Cerimonie, noto anche come Grand Hotel La Sonrisa, è passato ufficialmente al patrimonio comunale di Sant'Antonio Abate. La proprietà dell’edificio, che ha ospitato diverse stagioni di una nota trasmissione televisiva, è stata trasferita al Comune a seguito di un procedimento legale. La decisione riguarda la gestione futura della struttura e si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Svolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa' di Sant'Antonio Abate, noto anche come 'Castello delle Cerimonie' per aver ospitato numerose stagioni della trasmissione di Real Time dedicata alle feste di nozze più spettacolari e trash. Due anni fa, la sentenza definitiva che stabiliva la confisca del complesso, per il reato di lottizzazione abusiva: ora, rende noto la sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, negli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli è stata formalmente completata la trascrizione che certifica il passaggio di proprietà degli immobili e dei terreni al Comune.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant'Antonio Abate Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant'Antonio Abate Notizie correlate Castello delle Cerimonie, “La Sonrisa” diventa proprietà del comune di Sant’Antonio AbateSvolta nella vicenda del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto al grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie”. Castello delle Cerimonie, proprietà al Comune: “Ora tavolo per gestire le attività”Tempo di lettura: 2 minutiSvolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel ‘La Sonrisa’ di Sant’Antonio Abate (Napoli), noto anche come ‘Castello... Contenuti utili per approfondire Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant'Antonio AbateSvolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa' di Sant'Antonio Abate, noto anche come 'Castello delle Cerimonie' per aver ospitato numerose stagioni ... ilmattino.it Il Castello delle Cerimonie ora è del comune di Sant'Antonio Abate. La sindaca: Presto lo sgomberoMa intanto resta aperto e i matrimoni vanno avanti: chiusura rinviata in attesa della sentenza del Tar sulla revoca delle licenze ... napoli.repubblica.it