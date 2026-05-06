Ricerca l’Asi lancia Space and Blue | plafond da 2 milioni per tecnologie trasversali

L’Agenzia Spaziale Italiana ha annunciato l’avvio del bando denominato “Space and Blue”, dedicato a finanziare progetti innovativi che coinvolgono sia il settore spaziale che quello marittimo. Il finanziamento complessivo supera i 2 milioni di euro e mira a sostenere lo sviluppo di tecnologie trasversali tra i due ambiti. Il bando è aperto a tutte le realtà interessate a proporre iniziative che integrino queste due aree di ricerca.

L’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha avviato il bando multi-tematico Space and Blue, con un plafond complessivo di oltre 2 milioni di euro, relativo allo sviluppo di nuovi progetti e tecnologie trasversali tra i domini dello spazio e del mare. Questo bando, che scadrà il 23 maggio prossimo, è stato proposto nell’ambito della Convenzione tra l’Asi e il ministero delle Imprese e del Made in Italy per le iniziative a supporto della Space Economy e intende agevolare e consolidare il dialogo tra comunità scientifica, comparto industriale e istituzioni. Space and Blue finanzierà attività di ricerca e sviluppo per una durata di massimo...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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