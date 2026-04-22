Ricerca Scienze umane e tecnologie | contributi Mur per 56,6 milioni di euro

Il Ministero dell’Università ha stanziato 56,6 milioni di euro per progetti che collegano le scienze umane e le tecnologie. L’obiettivo è promuovere studi e innovazioni che uniscono saperi umanistici, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. La ricerca si focalizza su aree che richiedono competenze multidisciplinari, con l’intento di far avanzare il progresso in settori emergenti e complessi.

Saperi umanistici e nuove tecnologie insieme sulle nuove frontiere della ricerca, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche, in un contesto che richiede, sempre più, competenze integrate. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando PRIN Hybrid 2026, la nuova linea di finanziamento prevista dal Piano triennale della ricerca. Fortemente voluto dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il Piano ha introdotto per la prima volta tempi certi per i bandi, un fondo unico per finanziarli e risorse stabili per università ed enti di ricerca. E’ quanto si legge in una nota del Mur. Il...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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