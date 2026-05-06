Ricerca di minerali La società rinuncia Stop al progetto

Una società aveva avviato un progetto di ricerca mineraria in una vasta area tra alta Val di Vara e Tigullio, con carotaggi e verifiche finalizzate all’estrazione di minerali. Tuttavia, questa iniziativa non ha ricevuto il supporto dei Comuni coinvolti, che si sono opposti fin dall’inizio. Dopo un periodo di confronti e dibattiti, la società ha deciso di rinunciare al progetto e di sospenderne le attività.

Quel progetto, fatto di carotaggi e verifiche finalizzate a una vera e propria estrazione mineraria su vasta scala, non era piaciuto fin da subito ai Comuni della vasta area a cavallo tra alta Val di Vara e Tigullio individuata da una società. A distanza di cinque anni, la ricerca mineraria di rame, piombo, manganese, zinco, argento, oro, cobalto e nickel non si farà. Lo ha comunicato la stessa società, la Energia Minerals Italia – azienda all’epoca dei fatti controllata interamente dall’australiana Alta Zinc – nell’ambito del ricorso al Tar che era stato proposto dai Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricerca di minerali. La società rinuncia. Stop al progetto Notizie correlate Porto Marina di Pastena, la società Polo Nautico: "Nessuno stop al progetto, basta strumentalizzazioni"Dopo la reazione di alcuni cittadini sul progetto del porto turistico Marina di Pastena, che comprende alsuo interno, nei tre ambiti di intervento,... Ricerca, un mix di vitamine e minerali potrebbe rallentare l’invecchiamento biologicoUn insieme di vitamine e minerali assunto giornalmente potrebbe contribuire a rallentare il tasso di invecchiamento biologico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ricerca di minerali. La società rinuncia. Stop al progetto; Ricerca di minerali nelle vallate, la società rinuncia: stop al progetto; Earth AI rivoluziona la ricerca di minerali critici; Come il Gruppo Sanpellegrino ha potenziato la crescita di categoria. Earth AI accelera la ricerca di minerali: laboratori interni abbattono i ritardiI modelli di intelligenza artificiale di Earth AI sono efficaci nelle previsioni, ma la conferma definitiva richiede perforazione e analisi dei campioni. Qui emerge la criticità: l'aumento della doman ... it.blastingnews.com Ricerca di minerali nelle vallate, la società rinuncia: stop al progettoSi ferma il ricorso dei Comuni al Tar dopo che Energia Minerals ha dichiarato di non voler procedere. Sulle barricate erano saliti Ne, Sestri, Casarza, ... ilsecoloxix.it Una ricerca del dipartimento di architettura del Politecnico, individua le 60 realtà, pubbliche e private, che hanno fatto impennare il mercato - facebook.com facebook Apple si è messa alla ricerca di nuovi fornitori per i processori degli iPhone e dei Mac: ha avviato contatti con Intel e Samsung, ma nessuna delle due sembra in grado di eguagliare la compagnia taiwanese Tsmc. x.com