Ricerca un mix di vitamine e minerali potrebbe rallentare l’invecchiamento biologico

Una nuova ricerca indica che assumere quotidianamente un mix di vitamine e minerali potrebbe avere effetti sul rallentamento dell'invecchiamento biologico. Lo studio ha analizzato l’impatto di queste sostanze sulla salute e sulla longevità umana. I risultati mostrano una possibile correlazione tra integrazione e processi di invecchiamento, senza però entrare nel merito di cause o motivazioni specifiche.

Un insieme di vitamine e minerali assunto giornalmente potrebbe contribuire a rallentare il tasso di invecchiamento biologico. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati del Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School. Il team, guidato da Howard Sesso, ha coinvolto un gruppo di 958 persone con un’eta’ media di 70 anni, per valutare l’efficacia di un multivitaminico da assumere giornalmente. Il mix, riportano gli scienziati, può contribuire a sostenere un sano invecchiamento biologico. Questa espressione, spiegano gli esperti, si riferisce all’insieme di cambiamenti che si verificano nel corpo nel tempo, e puo’ differire dall’eta’ cronologica di una persona. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

