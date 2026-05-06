Prima di ogni partita, Riccardo Calafiori si presenta con le cuffiette col filo, una consuetudine che si ripete da tempo. Prima del calcio d’inizio, il difensore si avvicina alla linea di metà campo indossando gli auricolari, concentrato e pronto a scendere in campo. La scena si ripete in modo invariato, lasciando trasparire l’abitudine consolidata prima di ogni impegno ufficiale.

Riccardo Calafiori è arrivato anche stavolta con il filo. La situazione è di quelle che si vivono poche volte nella vita, semifinale di Champions 2026 tra Arsenal e Atletico Madrid che porta alla finale, tunnel dell'Emirates, cuffiette attaccate al telefono come se gli AirPods non fossero mai stati inventati. Non è la prima volta: chiunque abbia seguito anche distrattamente le sue apparizioni all'arrivo allo stadio negli ultimi mesi sa già di cosa stiamo parlando. C'è un filo sottile che penzola dal mento, la faccia di uno che non ha nessuna intenzione di parlare con nessuno fino al fischio d'inizio. Il dettaglio è piccolo. Non lo è affatto. Bisogna capire perché la Gen Z ha riscoperto le cuffiette col filo, come riesuma oggetti e abitudini del passato recente.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Riccardo Calafiori usa solo cuffiette col filo prima di ogni partita

Notizie correlate

Le cuffiette con il filo sono tornate e Diesel le ha trasformate in una collana che è già cultAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Leggi anche: Riccardo Calafiori: “Mi piacerebbe tornare a Roma”

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Riccardo Calafiori usa solo cuffiette col filo prima di ogni partita; Arteta sorride: Saka e Calafiori recuperati per la sfida con l'Atlético.

Calafiori trova un unico difetto all’Italia di Spalletti: Prendiamo gol solo in un modoRiccardo Calafiori trova un solo e unico difetto all’Italia di Spalletti. Il difensore dell’Arsenal spiega come gli azzurri prendano gol solo in un modo: Forse siamo un po’ disattenti e ... fanpage.it

Calafiori spiega cosa non va a Londra: Non mi piace come guidano, seguono troppo le regoleRiccardo Calafiori nelle ultime ore ha fatto parlare di sé Oltremanica per le dichiarazioni fatte nella sua intervista al podcast di Cattelan: non solo per il suo desiderio non nascosto – in barba a ... fanpage.it

Riccardo Calafiori di nuovo titolare per l’Arsenal e pienamente recuperato dopo l’ultimo infortunio. Non giocava dal 7 aprile, l’andata dei quarti di Champions con lo Sporting. Mercoledì con l’Atletico era in panchina. Arsenal-Fulham al via tra un’ora #Premier x.com

Old style Sì, accostare Riccardo Calafiori alla moda è diventato quasi pleonastico. Ma anche questa volta il difensore dell’Arsenal, grazie all’ultima collaborazione adidas x Miaou, ha attirato l’attenzione di tutti... Eccolo! - facebook.com facebook