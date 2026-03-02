Riccardo Calafiori ha dichiarato di sognare un ritorno a Roma, anche se non nel breve termine. Ha spiegato che, al momento, non è possibile pianificare la carriera e che, in futuro, sarebbe felice di tornare alla squadra della capitale. La sua volontà di riapprodare nel club di origine si basa su un desiderio personale, senza indicazioni precise sui tempi.

Riccardo Calafiori apre a un ritorno a Roma. Non adesso ma in futuro. “Mi piacerebbe tornare prima o poi, ovviamente non è che possiamo pianificare la carriera adesso. Però sì lo immagino”. “Ho lasciato a metà. Tutto è iniziato benissimo: goal, avevo anche la possibilità di giocare un po’di più”, ha ammesso il difensore 23enne che ora gioca a Londra, per l’Arsenal, club primo nella classifica di Premier League e tra i favoriti per la vittoria della Champions League. La confessione è arrivata a Supernova, podcast di Alessandro Cattelan che è andato nella capitale inglese proprio per intervistare il terzino e centrale dei Gunners. Il classe 2002 è arrivato all’Arsenal nell’estate 2024, ceduto dal Bologna per circa 43 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Riccardo Calafiori: “Mi piacerebbe tornare a Roma”

Roma, senti Calafiori: "Mi piacerebbe tornare prima o poi"Roma, 2 marzo 2026 - Il richiamo di casa, quando si parla di AS Roma, ha un peso diverso.

Roma, 2 marzo 2026 - Il richiamo di casa, quando si parla di AS Roma, ha un peso diverso.

