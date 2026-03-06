Le cuffiette con il filo sono tornate e Diesel le ha trasformate in una collana che è già cult

Le cuffiette con il filo sono tornate di tendenza e Diesel le ha reinventate trasformandole in una collana. La nuova creazione ha già attirato l’attenzione, diventando un accessorio molto discusso nel mondo della moda. La collana combina elementi di design classico con un tocco contemporaneo, portando un oggetto di uso quotidiano in una nuova dimensione estetica.

C'è stato un momento preciso, a metà tra gli anni 2000 e l'inizio degli anni '10, in cui le cuffiette con il filo erano parte dell'outfit quanto le sneaker: non un accessorio tech, ma un gesto di styling, quando ancora la parola styling era esclusiva degli addetti ai lavori. Le infilavi nelle orecchie, le lasciavi penzolare sul petto, si aggrovigliavano in tasca insieme alle chiavi. Erano bianche, sottili, riconoscibili da lontano. Bastava incrociare qualcuno in metro per capire che stava ascoltando della musica, lasciandoci sognare su che album potesse aver scelto in base a come si vestiva.

