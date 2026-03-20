Riccardi | Parcheggi a Manfredonia il nuovo piano non salva i cittadini | salva la concessione di PubliServizi Srl

Un rappresentante di Riccardi ha dichiarato che il nuovo piano per i parcheggi a Manfredonia non protegge i diritti dei cittadini, ma mantiene la concessione di PubliServizi Srl. La questione riguarda la gestione delle aree di sosta e il rinnovo dell’accordo con l’azienda. La discussione si concentra sulla continuità della concessione e sull’impatto diretto sulla comunità locale.

Più che una correzione nell’interesse pubblico, gli atti del 2026 raccontano un’altra storia: quella di un contratto partito male, di incassi molto più bassi del previsto e di una revisione costruita per rimettere in equilibrio il concessionario. Ai cittadini restano più strisce blu, qualche misura simbolica e molte domande ancora aperte. Siamo di fronte a una scelta politica, non tecnica: ancora una volta si decide di privilegiare il solito soggetto privato a discapito della collettività. La sostanza degli atti è semplice, e proprio per questo è difficile da nascondere dietro il linguaggio tecnico di un provvedimento romanzato. La delibera... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Riccardi: “Parcheggi a Manfredonia, il nuovo piano non salva i cittadini: salva la concessione di PubliServizi Srl” Articoli correlati “Chi salva una vita salva il mondo intero”: a Taurasi la lezione che fa riflettere sulle stradeUna mattinata intensa e ricca di emozioni quella vissuta oggi dagli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado... Morti sul lavoro, l'Umbria resta nella zona rossa: al via il nuovo piano salva-vite per le aziendeLa Regione Umbria aderisce all’accordo con Inail per rafforzare la formazione nelle imprese.