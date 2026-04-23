Il Giardino del Tempo a Palazzo Medici Riccardi la personale di Gulistan

Dal 25 aprile al 20 maggio 2026, alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, sarà aperta la mostra personale dell’artista cinese Gulistan intitolata “Il Giardino del Tempo”. L’esposizione presenta una selezione di opere dell’artista e si svolge in un contesto storico, tra le sale di uno dei palazzi più noti della città. L’ingresso è libero e permette di visitare l’esposizione durante il suo periodo di apertura.

Firenze, 23 aprile 2026 - Arriva a Firenze “Il Giardino del Tempo”, la mostra personale dell’artista cinese Gulistan, ospitata dal 25 aprile al 20 maggio 2026 alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour (ingresso libero). L’esposizione, curata da Claudio Rocca e promossa dalla Fondazione 923 Shanghai Art Space, è realizzata con il patrocinio di Comune, Città Metropolitana e Regione Toscana. In mostra 45 opere che raccontano l’universo visivo dell’artista, fatto di ricordi, sogni e simboli che si intrecciano in un linguaggio capace di parlare a culture diverse. Il percorso accompagna il visitatore in una dimensione...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il Giardino del Tempo”, a Palazzo Medici Riccardi la personale di Gulistan Notizie correlate “Il Giardino del Tempo”: mostra personale dell’artista Gulistan alla Galleria delle CarrozzeDal 25 aprile al 20 maggio 2026, la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour, n. "I Medici tra potere, arte e alchimia", ciclo di incontri per la rassegna 'Il Palazzo Racconta' in Palazzo Medici RiccardiProsegue la programmazione di Palazzo Medici Riccardi con un ciclo di quattro incontri, per la rassegna "Il Palazzo Racconta" dal titolo "I Medici... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La mostra 'Il Giardino del Tempo' dell’artista Gulistan a Palazzo Medici Riccardi; Il Giardino del Tempo, a Firenze la visione sospesa tra Oriente e Occidente dell’artista Gulistan; Fiori al centro, in arrivo un corso di giardinaggio e incontri sulla storia del paesaggio e dei giardini; Giardino del Tasso, completato il nuovo impianto di illuminazione. Gulistan. Il Giardino del TempoLa Galleria delle Carrozze ospita la personale di Gulistan: 45 opere tra memoria e immaginazione in dialogo tra Oriente e Occidente. itinerarinellarte.it Il Giardino del Tempo. Mostra personale dell’artista Gulistan a Palazzo Medici Riccardi - facebook.com facebook