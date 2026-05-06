Ribo and Boehringer Ingelheim further progress their siRNA program for metabolic dysfunction-associated steatohepatitis MASH

Ribo Life Science e Boehringer Ingelheim hanno annunciato di aver fatto ulteriori passi avanti nel loro programma di ricerca su un trattamento per la steatoepatite metabolica associata a disfunzioni epatiche. La collaborazione riguarda lo sviluppo di una terapia basata su siRNA, con studi in corso per valutare l’efficacia contro questa condizione. L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato stampa datato 6 maggio 2026, con sedi in Cina e Svezia.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SUZHOU, China and MÖLNDAL, Sweden, May 6, 2026 PRNewswire — Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. and Ribocure Pharmaceuticals AB (“Ribo”, HKEX: 6938) today announced the achievement of a further milestone. This marks the third key milestone achieved in the research collaboration with Boehringer Ingelheim to discover novel therapies for liver disease, including metabolic dysfunction associated steatohepatitis (MASH). MASH is a serious and progressive form of fatty liver disease that can lead to fibrosis, cirrhosis, liver failure and liver cancer, affecting over 200 million people globally. Despite its growing burden, there remains a need for effective medicines that can help prevent disease progression and support liver health.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ribo and Boehringer Ingelheim further progress their siRNA program for metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) Notizie correlate Leggi anche: Chiuso Ribo' a Chieti: addio alla storica boutique sotto i portici Mense scolastiche a Bologna, il costo annuale per Ribò-Camst aumenta a 19 milioniBologna, 20 febbraio 2026 - Da un lato la macchina comunale è al lavoro per il nuovo bando per la refezione scolastica; dall’altro il cisto della... Approfondimenti e contenuti Malattie del fegato: Boehringer Ingelheim collabora con Ribo per sviluppare nuove cureBoehringer Ingelheim ha annunciato una collaborazione con Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. e Ribocure Pharmaceuticals AB (Ribo) per lo sviluppo di nuovi trattamenti per le malattie del fegato. Nello ... farmacista33.it Boehringer sviluppa cura per la NASH basata sul silenziamento dell’RNABoehringer Ingelheim ha annunciato un accordo di collaborazione multitarget con la biotech cinese Suzhou Ribo Life Science e la sua unità svedese Ribocure Pharmaceuticals Boehringer Ingelheim ha ... corrierenazionale.it