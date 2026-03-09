Chiuso Ribo' a Chieti | addio alla storica boutique sotto i portici

La boutique Ribò, situata sotto i portici di corso Marrucino a Chieti, ha chiuso definitivamente le sue porte. La storica attività, conosciuta per aver preso il nome dal celebre cavallo da corsa Ribot, ha cessato la sua attività dopo anni di presenza nel centro della città. La chiusura segna la fine di un capitolo per uno dei negozi più riconoscibili della zona.

Il negozio di alta moda era nato negli anni settanta. Da pochi giorni vetrina dimessa e luci spente lungo corso Marrucino Deve il suo nome a uno storico cavallo da corsa, Ribot, ma da qualche giorno la corsa di Ribò, altrettanto storica boutique d’abbigliamento sotto i portici di corso Marrucino a Chieti, è terminata. Smantellate le vetrine simbolo di eleganza e qualità, accanto ai tavolini del caffè Vittoria, lo ‘struscio’ ora si tinge di un velo malinconia. Quella che accompagna ogni chiusura di un negozio, ogni saracinesca che si abbassa per forse non riaprire mai più. Erano gli anni settanta quando il titolare Antonio Cieri con la moglie Rita Di Bartolomeo apriva in centro storico Ribò. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

