Mense scolastiche a Bologna il costo annuale per Ribò-Camst aumenta a 19 milioni
A Bologna, il costo annuale per il servizio di mensa scolastica di Ribò-Camst è salito a 19 milioni di euro, rispetto ai 18 previsti. La causa principale è la proroga temporanea, poiché la gara precedente è andata deserta. Mentre l’amministrazione lavora alla nuova assegnazione, le spese per il servizio continuano a crescere, coinvolgendo decine di scuole cittadine. La situazione richiede una soluzione rapida per evitare ulteriori aumenti.
Bologna, 20 febbraio 2026 - Da un lato la macchina comunale è al lavoro per il nuovo bando per la refezione scolastica; dall’altro il cisto della proroga per questo anno scolastico a Ribò-Camst (la precedente gara è andata deserta) veleggia verso i 19 milioni, non costando più i previsti 18.657.247 euro visto che sono stati preparati e confezionati più dei 18mila pasti al giorno previsti, di più di quelli previsti. Poliziotti senza buoni pasto da luglio, i sindacati: “Ritardi inaccettabili” Via alla nuova gara di appalto. Andata deserta la gara da 105 milioni di euro su cui si è abbattuto il parere negativo dell’Anac, ora l’assessorato alla Scuola da cui dipende l’appalto mensa, sta preparando la nuova gara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Mense scolastiche e tempo pieno: Valditara firma decreto da 23,1 milioni di euro
Leggi anche: Allarme obesità per 94 milioni di ragazzi: l’OMS rivoluziona le mense scolastiche con più legumi, cereali integrali e stop ai dolcificantiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lische di pesce e verme nell’insalata della mensa: sorprese nei piatti dei bimbi alle scuole Scandellara; Dussmann Service ha portato il Carnevale nelle scuole di Argelato; Mense scolastiche, Seletti (Gruppo Vignali): Revocare la gara e fare un bando ponte; Un carico di salumi e formaggi rubati nell'auto.
Mense scolastiche di Bologna, il bando va deserto: anche Camst rinunciaBOLOGNA – Camst rinuncia a Ribò, il servizio di ristorazione nelle scuole di Bologna. Almeno per il momento. È andata infatti deserta la gara indetta dal Comune per il rinnovo. Il contratto in essere ... bologna.repubblica.it
Mense scolastiche salate, spesi 8 milioni in più: Il Comune ora spieghiBologna, 3 agosto 2025 – Integrazione dopo integrazione, Ribò è costata, in un quinquennio alle casse comunali, oltre 85 milioni euro (per la precisione 85.559.636,77 euro) contro i 77.321.322,12 euro ... ilrestodelcarlino.it