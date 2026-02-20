Mense scolastiche a Bologna il costo annuale per Ribò-Camst aumenta a 19 milioni

A Bologna, il costo annuale per il servizio di mensa scolastica di Ribò-Camst è salito a 19 milioni di euro, rispetto ai 18 previsti. La causa principale è la proroga temporanea, poiché la gara precedente è andata deserta. Mentre l’amministrazione lavora alla nuova assegnazione, le spese per il servizio continuano a crescere, coinvolgendo decine di scuole cittadine. La situazione richiede una soluzione rapida per evitare ulteriori aumenti.

Bologna, 20 febbraio 2026 - Da un lato la macchina comunale è al lavoro per il nuovo bando per la refezione scolastica; dall’altro il cisto della proroga per questo anno scolastico a Ribò-Camst (la precedente gara è andata deserta) veleggia verso i 19 milioni, non costando più i previsti 18.657.247 euro visto che sono stati preparati e confezionati più dei 18mila pasti al giorno previsti, di più di quelli previsti. Poliziotti senza buoni pasto da luglio, i sindacati: “Ritardi inaccettabili” Via alla nuova gara di appalto. Andata deserta la gara da 105 milioni di euro su cui si è abbattuto il parere negativo dell’Anac, ora l’assessorato alla Scuola da cui dipende l’appalto mensa, sta preparando la nuova gara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

