riattivata la densitometria ossea al poliambulatorio di tramontone

È stato riattivato il servizio di densitometria ossea presso l’ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Tramontone a Taranto. Dopo lavori di ristrutturazione degli spazi, sono state installate apparecchiature di ultima generazione per eseguire gli esami. La riapertura permette di riprendere le prestazioni di diagnostica in modo più efficiente, con una tecnologia aggiornata. La struttura rimane aperta per le visite e le prestazioni richieste dai pazienti.

Tarantini Time Quotidiano È tornato operativo il servizio di densitometria ossea presso l’ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Tramontone, a Taranto, dopo un intervento di ristrutturazione degli spazi e la sostituzione delle apparecchiature con sistemi di ultima generazione. La riattivazione è avvenuta nel corso della settimana e consente nuovamente l’accesso a un esame diagnostico di secondo livello utilizzato per la valutazione della densità minerale ossea, particolarmente indicato per la diagnosi e il monitoraggio di patologie legate all’età avanzata, tra cui l’osteoporosi. La metodica impiegata è la mineralometria ossea con tecnica DXA, considerata il riferimento diagnostico per le malattie metaboliche dell’osso e basata sui criteri dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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Taranto, riattivato il servizio di densitometria ossea al Poliambulatorio di TramontoneDopo la ristrutturazione dei locali e l’installazione di una nuova apparecchiatura DXA di ultima generazione, l’esame è attivo dal lunedì al venerdì su prenotazione CUP ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto, riattivato il servizio di densitometria ossea al Poliambulatorio di Tramontone x.com

È tornato operativo il servizio di densitometria ossea presso l’ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Tramontone, a Taranto. La riattivazione arriva dopo un intervento di ristrutturazione dei locali e l’installazione di una nuova apparecchiatura, più mo - facebook.com facebook