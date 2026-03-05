Guerra in Iran rebus energia Dalla centrale Enel riattivata al gasdotto Tap aumentato | la Puglia al centro cosa succede

In Puglia, si registrano riattivazioni di una centrale Enel e un aumento delle forniture dal gasdotto Tap, mentre la regione si trova al centro di numerosi sviluppi energetici. Nel frattempo, l’onda di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran si riflette sul Medio Oriente, con bombardamenti e attacchi aerei che coinvolgono diverse aree della regione. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione.

L?ordine mondiale sottosopra, l?attacco di Usa e Israele all?Iran, la risposta di Teheran, il Medio Oriente sorvolato da bombe e missili. E l?onda lunga si propaga fino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Cosa succede ora a gas e petrolio: dalla stabilità post Ucraina al nuovo shock della guerra con l’IranMilano – Dopo i picchi straordinari registrati a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i mercati energetici internazionali avevano...

Processo gasdotto Tap, la sentenza: “Opera legittima”. Ecco perchéLECCE - “Opera legittima, autorizzazioni ambientali corrette, nessun nesso tra espianto degli ulivi e la loro morte”: sono queste le conclusioni...

La guerra in Iran accende i rincari: si alzano le bollette e il carrello della spesaLe tensioni geopolitiche del momento si stanno già trasformando in una stangata concreta per le famiglie con i prezzi di luce, gas, benzina e carrello della spesa, che cominciano a impazzire ... iodonna.it

Iran, le complicate relazioni (vedi il petrolio) che chiamano in causa Cina e RussiaIn attesa di mosse che possono ulteriormente complicare il quadro, sia in Medio Oriente sia nello scacchiere globale ... adnkronos.com

"No alla guerra": così la Spagna di Pedro Sanchez sfida Trump (che l'ha presa malissimo) Il governo spagnolo è l'unico in Europa a puntare i piedi contro la nuova guerra dichiarata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, innescando la reazione della Casa Bian facebook

Pantofolai-guerrafondai a gogò in Tv, il lato grottesco della guerra. Che pena, oltre l’angoscia. #Iran x.com