Un nuovo sviluppo nel settore della medicina rigenerativa riguarda l'uso dell'idrogel stampato al laser, una tecnologia che permette di creare impianti ossei in grado di interagire con il corpo umano. Questa innovazione mira a migliorare le soluzioni per le ossa danneggiate, offrendo potenzialità di integrazione più efficaci rispetto ai metodi tradizionali. La ricerca si concentra sulla capacità di questi impianti di favorire la rigenerazione naturale del tessuto osseo.

Nel campo della medicina rigenerativa, uno dei problemi più complessi riguarda la creazione di impianti ossei capaci di interagire attivamente con il corpo umano, anziché limitarsi a sostituire meccanicamente il tessuto danneggiato. Un gruppo di ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo (ETH Zürich) ha sviluppato un idrogel stampabile a livello nanometrico con laser, progettato per imitare le prime fasi della guarigione ossea naturale. Lo studio, condotto dal Professor Xiao-Hua Qin e dal Professor Ralph Müller del Dipartimento di Ingegneria dei Biomateriali, è stato pubblicato sulla rivista Advanced Materials. Oggi le opzioni per riparare o sostituire l’osso sono essenzialmente tre: autotrapianti, impianti metallici e materiali ceramici. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Idrogel stampato al laser rivoluziona la medicina ossea

Padova rivoluziona la medicina: la nuova anatomia patologicaPerché questa riorganizzazione è un punto di svolta per la medicina padovana Cosa succede quando la frammentazione diventa un ostacolo alla cura? Al...

AI rivoluziona medicina: predice parto pretermine in mesi, non anniUn esperimento congiunto tra l’Università della California a San Francisco e la Wayne State University dimostra come l’intelligenza artificiale possa...