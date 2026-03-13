Un video mostra molte persone in uno spazio ristretto, evidenziando le difficoltà di una famiglia beneventana che vive in circa 45 metri quadrati. La denuncia era già stata presentata, ma per comprendere davvero la situazione era necessario un sopralluogo sul posto. La scena cattura la congestione e il disagio di un ambiente troppo affollato, che mette in evidenza le condizioni di sovraffollamento.

Tempo di lettura: 2 minuti La denuncia era stata fatta ma per avere un’idea della situazione doveva essere fatto un sopralluogo e vedere con gli occhi la reale condizione di una famiglia beneventana costretta a vivere in circa 45 metri quadri. Una famiglia composta da sei persone: quattro adulti e due bambini. E due di queste persone affette da disabilità. Insomma, un disagio nel vero senso della parola, una situazione che la signora Micco vuole risolvere in tutti i modi: un po’ per cercare di recuperare una serenità che le manca e poter vivere la sua vita senza pensieri prendendosi cura del figlio, un altro po’ per vedere i propri nipoti poter giocare senza la paura di farsi male 45 metri quadri, tutto compresso e con l’umidità che si diffonde lungo la rampa di scale e penetra fin dentro l’appartamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Troppe persone in uno spazio stretto: il disagio di una situazione disumana

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