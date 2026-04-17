Alle prime luci del mattino, un artista del vetro trasforma la Piscina Romano in un ambiente unico e coinvolgente. Con gesti precisi, il maestro vetraio utilizza la canna da soffio per modellare il materiale incandescente, creando un'atmosfera quasi ipnotica. Questa performance si svolge in un momento della giornata in cui l’arte e la tecnica si fondono, dando vita a una scena che unisce tradizione e innovazione.

C’è qualcosa di quasi ipnotico nel gesto del maestro vetraio che solleva la canna da soffio, porta il metallo incandescente alle labbra e cede al vetro il proprio respiro. Un gesto che si ripete da secoli a Murano – le fornaci veneziane furono trasferite sull’isola nel 1291 per ridurre il rischio di incendi e proteggere i segreti della produzione vetraria – e che ancora oggi, in quella stessa azione circolare e iterata, custodisce il paradosso di ogni artigianato autentico: la ripetizione come motore dell’unicità. È da questa tensione irrisolta, potente e fertile, che nasce “OVER AND OVER AND OVER AND OVER”, la mostra con cui il duo creativo 6:AM ha scelto di abitare gli spazi della Piscina Romano durante la Milano Design Week 2026 ( registrazione qui ).🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando il vetro diventa rito: 6:AM trasforma la Piscina Romano in uno spazio immersivo

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