Revolut punta sulla famiglia | nuovi servizi per ogni età

Revolut ha annunciato il lancio di nuovi servizi pensati per le famiglie, offrendo strumenti specifici per ogni fascia d’età. Tra le novità ci sono funzioni che permettono di gestire i risparmi dei figli attraverso l’app, facilitando il controllo e la pianificazione finanziaria. Sono state introdotte anche misure di sicurezza invisibili che proteggono i conti familiari da accessi non autorizzati, garantendo maggiore tranquillità agli utenti.

? Cosa scoprirai Come può un'app per viaggiatori gestire i risparmi dei figli?. Quali funzioni invisibili garantiscono la sicurezza dei conti familiari?. Perché Revolut punta ora a superare il limite dei trentacinque anni?. Come cambierà la gestione del patrimonio domestico con le neobank?.? In Breve Il 60% degli utenti Revolut ha un'età inferiore ai 35 anni.. Nicola Vicino ha maturato esperienza professionale presso McKinsey e Nexi.. La gestione operativa settimanale prevede focus strategici ogni lunedì.. L'evoluzione tecnologica include sistemi di monitoraggio automatico delle transazioni.. Nicola Vicino, General Manager di Revolut Italia,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Revolut punta sulla famiglia: nuovi servizi per ogni età Notizie correlate A Vigolzone i nuovi itinerari dei Gruppi di cammino per ogni età: «Salute e lotta all’isolamento sociale»Lunedì 16 marzo si terrà la serata di presentazione dell’iniziativa aperta alla cittadinanza, dedicata alla promozione dell’attività fisica e del... Bilancio positivo e servizi in aumento, Solori cresce e punta sulla continuitàIl comitato di controllo di Solori, la società locale di riscossione che riunisce i Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Grezzana, Pescantina,... Altri aggiornamenti Si parla di: Dalla carta viaggio alla banca della famiglia: la nuova sfida di Revolut in Italia. Dalla carta viaggio alla banca della famiglia: la nuova sfida di Revolut in ItaliaIl General Manager della fintech racconta la crescita dell’azienda, tra clienti giovani, famiglie, investimenti e sfida ai modelli bancari tradizionali ... msn.com Revolut punta alla Borsa, ma non prima del 2028Revolut sarà quotata in Borsa, ma non prima del 2028. Lo ha precisato l'amministratore delegato della banca digitale, Nik Storonsky, fissando tempi più lunghi delle attese per una delle ipo su cui in ... ansa.it