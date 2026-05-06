La vicenda riguardante la grazia richiesta da Minetti continua a far discutere, con molte domande ancora senza risposta. La questione si inserisce in un contesto politico e giudiziario complesso, coinvolgendo decisioni e passaggi legali ancora da chiarire. La discussione si intreccia con fatti e misfatti della politica passata, in un dibattito che non sembra ancora aver trovato una conclusione definitiva.

di Rosario Russo* Mentre richiama fatti e misfatti della stagione berlusconiana, la vicenda Minetti dimostra una singolare sconfessione del modus procedendi con cui in questi anni si sono mossi il Capo dello Stato e il ministro della Giustizia: tanto istituzionalmente riservato il primo, quanto estroverso e a volte precipitoso (le. “modestissime mazzette”) il secondo. Venuta alla luce la grazia concessa alla signora Minetti il 18 febbraio 2026 – a seguito delle inchieste pubblicate dal Fatto Quotidiano – il Presidente si è affrettato a rivelarne la specifica ragione: le “gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati” (comunicazione del Quirinale 11 aprile 2026).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Revoca o non revoca? Le domande sulla grazia a Minetti e il dibattito che resta aperto

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