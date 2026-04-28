Caso Minetti grazia e revoca | chi decide e come funzionano

Recentemente, il caso che coinvolge una ex parlamentare ha riacceso il dibattito sulla grazia, un atto di clemenza previsto dalla Costituzione italiana. La discussione si è concentrata sulla figura del presidente della Repubblica e sulla procedura attraverso cui si può ottenere o revocare questa forma di clemenza. La vicenda ha portato alla luce le modalità e i limiti di un provvedimento che può influenzare significativamente la vita di una persona condannata.

(Adnkronos) – Cos'è la grazia? Come funziona? Si può revocare? Il caso Minetti ha rimesso sotto i riflettori l'atto di clemenza che la nostra Costituzione inserisce tra quelli in capo al presidente della Repubblica. E' l'articolo 87 della Carta a prevedere che il presidente della Repubblica può, con un proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. La grazia estingue in tutto o in parte la pena inflitta o la trasforma in un'altra pena (esempio, una multa al posto del carcere). Ma come si concede la grazia? Il procedimento di concessione è disciplinato dall’articolo 681 del Codice di procedura penale. La procedura prevede che la domanda di grazia sia diretta al presidente della Repubblica ma va presentata al ministro della Giustizia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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