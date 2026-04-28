Caso Minetti grazia e revoca | chi decide e come

Il caso Minetti ha portato nuovamente al centro dell’attenzione il tema della grazia, un atto di clemenza previsto dalla Costituzione italiana e attribuito al presidente della Repubblica. In questa vicenda si è discusso di come si concede, chi ha il potere di decidere e se sia possibile revocarla. La questione ha riacceso il dibattito sulle modalità e i limiti di un’azione che può influenzare l’esito di un procedimento penale.

Roma, 28 aprile 2026 – Cos'è la grazia? Come si concede e chi decide? Ma soprattutto, si può revocare? Il caso Minetti ha rimesso sotto i riflettori l'atto di clemenza che la nostra Costituzione inserisce tra quelli in capo al presidente della Repubblica. È l'articolo 87 della Carta a prevedere che il presidente della Repubblica può, con un proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. La grazia estingue in tutto o in parte la pena inflitta o la trasforma in un'altra pena (esempio, una multa al posto del carcere). Ora, la Procura generale di Milano avvierà nuove indagini anche all’estero per capire se effettivamente Nicole Minetti...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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