L’università telematica Giustino Fortunato di Benevento si è posizionata al primo posto in Italia nella classifica di ricerca e didattica stilata dall’Agenzia nazionale del sistema universitario e della ricerca (Anvur). Questa rilevazione valuta le performance degli atenei italiani in questi due settori, riconoscendo l’eccellenza dell’ateneo campano in entrambe le categorie. La classifica è stata pubblicata recentemente dall’Anvur, che si occupa di monitorare e valutare il sistema universitario nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ l’università telematica Giustino Fortunato di Benevento il miglior ateneo in Italia per i settori ricerca e didattica secondo la classifica stilata dall’Agenzia nazionale del sistema universitario e della ricerca, Anvur”. L’annuncio è del rettore Giuseppe Acocella in occasione delle celebrazioni del ventennale dell’Unifortunato nell’ambito delle quali si è anche tenuto un confronto sui temi dell’innovazione digitale applicata al sistema universitario e sulle prospettive di ampliamento del diritto allo studio. Oltre ad Acocella, all’incontro, coordinato dal prof. Paolo Palumbo, hanno preso parte, tra gli altri, il rettore della Lumsa e vice presidente della Crui Francesco Bonini, il prof.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rettore Unifortunato: “Primi in Italia per i settori ricerca e didattica”

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