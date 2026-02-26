È stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, l’Università di Siena e il Seoul National University Hospital, con l’obiettivo di promuovere collaborazione istituzionale, accademica e sanitaria. L’accordo sancisce l’avvio di una partnership strategica di respiro internazionale, fondata su principi di mutuo beneficio, reciprocità e valorizzazione delle rispettive competenze scientifiche, cliniche e formative. L’intesa rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un network globale capace di integrare ricerca, didattica e assistenza sanitaria in una prospettiva condivisa di innovazione e crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricerca, didattica e assistenza. Intesa con Seoul National Hospital

La “d’Annunzio” stringe un patto con la Sangmyung University di Seoul: accordo strategico per ricerca, doppia laurea e lingua coreanaL’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara rafforza il proprio ruolo nella scena accademica internazionale con un’intesa di...

Ricerca e geopolitica. L’intesa con Berlino e la visione di Bernini tra università e sicurezzaI ministri Bernini e Bär firmano a Roma una Dichiarazione per rafforzare la cooperazione scientifica Italia-Germania.

Temi più discussi: Ricerca, didattica e assistenza. Intesa con Seoul National Hospital; Un'idea di università. Lo studio, la ricerca, la didattica; Lombardia: disco verde all’integrazione tra università e ospedali; Aou e Irccs, incarichi apicali con procedure pubbliche e commissioni paritetiche per superare le asimmetrie con il Ssn.

Ricerca e formazione in sanità: nasce una partnership tra Siena e SeulSiena, 25 febbraio 2026 - È stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, l’Università di Siena e il Seoul National University Hospital, con l’ob ... insalutenews.it

Integrazione della disciplina infermieristica: tra didattica, ricerca e assistenza. È sold out il primo convegno a Tor VergataObiettivo del convegno, tenutosi nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università, è stato quello di confrontare le consolidate esperienze di integrazione in ambito della ricerca, didattica e ... quotidianosanita.it

Protocollo d’intesa tra l’Aou Senese, Università di Siena e Seoul National University Hospital x.com

Firmato un protocollo internazionale tra Aou Senese, Università di Siena e Seoul National University Hospital: scambi, ricerca e formazione al centro - facebook.com facebook