La Corte d' appello conferma i 20mila euro di risarcimento all' azionista ex Carisp La prescrizione scatta ad aprile

La decisione di una corte d'appello di confermare un risarcimento di 20.000 euro a un azionista deriva da una causa che coinvolge il Credit Agricole, ex Cassa di Risparmio di Cesena. La causa nasce da un investimento andato male, che ha causato perdite significative al risparmiatore. La prescrizione si attende ad aprile, lasciando poche settimane per eventuali ricorsi. La vicenda riguarda un episodio che ha attirato l'attenzione di molti investitori.

Nuova vittoria giudiziaria del Comitato difesa risparmiatori contro Credit Agricole (l'ex Cassa Risparmio di Cesena).La terza sezione civile della Corte d'appello di Bologna, consigliere estensore Carmela Italiano e presidente Manuela Velotti, ha recentemente confermato per intero l’ordinanza pronunciata dal tribunale di Forlì nel febbraio del 2022, che ha condannato Credit Agricole al risarcimento del danno di 20mila euro patito da un risparmiatore ex Cassa di Risparmio di Cesena, membro del Comitato difesa risparmiatori ex Cassa Risparmio di Cesena. Ne dà notizia in una nota Davide Fabbri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Crac Carisp, in scadenza i termini per i risarcire gli ex azionisti: "Fondamentale agire per evitare la prescrizione"Scadono a breve i termini per gli ex azionisti della Cassa di Risparmio di Cesena, ora Crédit Agricole, di far valere i loro diritti.

“Io, impiegata delle Poste discriminata per la mia malattia”: il giudice le riconosce 20mila euro di risarcimentoUna recente sentenza a Busto Arsizio stabilisce un risarcimento di 20.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La Corte d'appello di Potenza ha assolto Eni dall'accusa di traffico illecito di rifiuti in Basilicata; Corte d’appello di Palermo: l’omessa informativa sull’asilo viola e interrompe la procedura accelerata, anche in frontiera; Antonio Balsamo nuovo presidente della Corte d'Appello di Palermo; Trapani, reclamo respinto: la corte d’appello conferma il meno 7 in classifica.

La Corte d’appello di Potenza ha assolto Eni dall’accusa di traffico illecito di rifiuti in BasilicataGiovedì la Corte d’appello di Potenza ha assolto l’azienda energetica Eni dall’accusa di traffico illecito di rifiuti, per cui era stata condannata in primo grado a marzo del 2021: la vicenda riguarda ... ilpost.it

Confermate in Appello condanne per stalking di gruppo contro Bassetti: 5 no-vax nei guaiLa vicenda rientra nel più ampio contesto di minacce e insulti ricevuti da Bassetti nel periodo di massima tensione legato alla campagna vaccinale anti-Covid. Già nel 2021-2022 la Procura di Genova av ... primocanale.it

Commento a Corte Appello Lecce in sede di rinvio - facebook.com facebook

La Corte d'Appello federale respinge il ricorso di Antonio Zappi: l'Associazione Italiana degli Arbitri verso il commissariamento x.com