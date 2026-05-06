Bruno Petrone ha segnato un gol che ha contribuito a ottenere la salvezza della squadra, ma rappresenta anche un momento di rinascita personale. Dopo un periodo difficile, ha dichiarato di aver chiuso una parentesi molto dolorosa della sua vita. La rete segnata ha avuto un significato particolare per lui, segnando un punto di svolta nel suo percorso. La partita si è conclusa con un risultato importante per la squadra e per il giocatore.

"> Un gol che vale una salvezza, ma soprattutto una rinascita personale. Bruno Petrone si è ripreso la vita sul campo, quattro mesi dopo la terribile aggressione subita a Chiaia nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Il giovane calciatore dell’Angri, accoltellato da quattro minorenni e operato d’urgenza all’ospedale San Paolo, è tornato protagonista segnando il definitivo 3-1 contro il Castelpoto nella sfida che ha consegnato la permanenza in Eccellenza al club campano. Nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica Napoli, Bruno Petrone ha raccontato l’emozione del suo ritorno al gol, arrivato nella partita più importante della stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica Napoli – Bruno Petrone, il gol della rinascita: “Ho chiuso la parentesi più dolorosa della mia vita”

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