Elena Sofia Ricci ha deciso di tornare alla danza dopo un periodo complicato della sua vita, riscoprendo la leggerezza che aveva perso. La protagonista del corto con Moreno Porcu interpreta un intenso tango, simbolo di rinascita personale. Ricci spiega che ballare non è solo un ricordo, ma un modo per affrontare le sfide e ritrovare il proprio equilibrio. La sua scelta di riprendere i passi di danza deriva dalla volontà di ritagliarsi uno spazio di libertà e di ascolto interiore. La scena sarà mostrata in anteprima nei prossimi giorni.

Infinito racconta «la storia di un amore che non può essere, ma che non può neanche non essere: un senso di smarrimento e di appartenenza, un legame inesorabile che non può essere vissuto, ma che non può neppure essere negato». Il tango porta in scena questo conflitto, «ne diventa la voce: è lo spazio in cui due corpi si cercano e si respingono, inseguendo un equilibrio fragile e struggente». Il ritorno alla danza, per Elena Sofia Ricci, è arrivato dopo la separazione, come aveva spiegato a Verissimo: «Sto pensando solo a me, facendo le cose che mi piacciono e recuperando le cose che avevo lasciato da parte, come danzare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena Sofia Ricci e la danza come rinascita: «In un periodo difficile della mia vita ho riaperto alcuni cassetti e ritrovato la leggerezza della ragazza che avevo così poco ascoltato»

