Dopo oltre 17 milioni di unità vendute in 120 Paesi e sei generazioni, la Renault Clio ha deciso di aggiornarsi con la versione E-Tech 2026. Questa compatta francese, nata 35 anni fa, continua a essere uno dei modelli più popolari nel segmento. L’ultima versione introduce nuove tecnologie e miglioramenti, mantenendo la sua posizione come vettura di riferimento per molti automobilisti.

Trentacinque anni, sei generazioni, oltre 17 milioni di esemplari venduti in 120 Paesi: la Renault Clio è uno di quei modelli che non ha bisogno di presentazioni. Eppure ogni volta che cambia, deve dimostrare di aver ancora qualcosa da dire in un segmento che non perdona chi si ferma. Con questa sesta generazione Renault sceglie di alzare l'asticella su tutti i fronti: design più muscoloso, abitacolo avvicinato alla categoria superiore e un sistema ibrido evoluto che porta la potenza complessiva a 156 CV. Rispetto alla generazione precedente, l'auto cresce in tutte le dimensioni, si affina nella tecnologia e affina anche il carattere. Il prezzo di partenza della gamma è di 18.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renault Clio E-Tech 2026: la piccola francese che non si accontenta più

Renault Clio E Tech ibrida: 160 CV e consuma niente

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