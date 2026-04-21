La nuova Renault Twingo E-Tech si presenta come un'auto compatta che offre cinque porte e quattro posti effettivi, progettata per semplificare la vita di chi cerca praticità in città. Nonostante le dimensioni ridotte, il bagagliaio ha una capacità superiore a un segmento più grande, raggiungendo oltre 1. Bagagliaio e abitacolo sono studiati per massimizzare lo spazio disponibile senza rinunciare alla maneggevolezza.

Parola d’ordine: praticità. È compatta, ma ha cinque porte e, soprattutto, quattro posti veri, oltre che un bagagliaio praticamente da segmento superiore, che supera i 1.000 litri di capienza quando i sedili posteriori sono abbassati (360 quando sono in configurazione normale). E reclinarli è semplice: è sufficiente tirare la linguetta che si trova sul lato esterno. Grazie alle cinque porte, la Renault Twingo E-Tech Electric è di facile accesso e chi viaggia dietro beneficia di un raggio alle ginocchia che arriva a 16 centimetri e di una larghezza alle spalle di 1,305 metri, indicata dal costruttore come “un punto di riferimento per la categoria”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piccola fuori, grande dentro. Renault Twingo E-Tech punta su spazio e soluzioni intelligenti

la petite grande voiture | Renault Twingo E-Tech électrique

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