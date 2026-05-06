Remigrazione analisi dei profili normativi di una proposta possibile | se ne discute a Perugia

Giovedì 7 maggio alle 19 si terrà a Perugia un incontro organizzato dal comitato Remigazione e Riconquista, presso l’hotel Plaza in via Palermo. La riunione si concentrerà sull’analisi dei profili normativi di una possibile proposta riguardante la remigrazione. L’evento coinvolgerà partecipanti interessati a discutere le questioni legali legate a questo tema, senza prevedere interventi pubblici di figure istituzionali o rappresentanti di enti.

Il comitato Remigrazione e riconquista (Rer) si presenta a Perugia. Appuntamento giovedì 7 maggio, alle ore 19, all’hotel Plaza in via Palermo.Il comitato Rer è attivo dal 2025 e propone il rimpatrio forzato per cittadini stranieri che sono stati condannati o che si sono resi protagonisti di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

"L’IA che agisce: filosofia e rischi di una svolta epocale", se ne discute all’Antonianum di PadovaProseguono gli incontri del Corso di Cultura 2026 promosso dall’Associazione Ex-Alunni Antonianum di Padova.

Carta docente, spetta anche ai precari non più in servizio. Se ne discute in ParlamentoIl Governo ha trasmesso alle Commissioni parlamentari Giustizia (II), Politiche dell’Unione europea (IV), Cultura (VII) e Affari sociali (X) una...

Contenuti e approfondimenti

Remigrazione, analisi dei profili normativi di una proposta possibile: se ne discute a PerugiaL’incontro sul tema Remigrazione, analisi dei profili normativi di una proposta possibile, moderato dall’avvocato Luca Valigi, vedrà la presenza dell’avvocato Simone Pillon (già senatore della Lega) ... perugiatoday.it

Remigrazione significa taglio delle pensioni. Appunti per la LegaFino a ora la parola remigrazione, teorizzata dal suprematista austriaco Martin Sellner e ripresa dalla presidente di Afd Alice Weidel, era sì emersa nel dibattito politico italiano, ma era sempre ... ilfoglio.it