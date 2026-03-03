Carta docente spetta anche ai precari non più in servizio Se ne discute in Parlamento

Il Governo ha inviato alle Commissioni parlamentari Giustizia e Politiche dell’Unione europea un documento che affronta il tema della carta docente, evidenziando che anche i precari non più in servizio potrebbero avere diritto a questa. La questione viene discussa in Parlamento, dove si analizzano le implicazioni di questa possibile estensione. La discussione riguarda la posizione delle istituzioni rispetto a questa categoria di insegnanti.

Il Governo ha trasmesso alle Commissioni parlamentari Giustizia (II), Politiche dell’Unione europea (IV), Cultura (VII) e Affari sociali (X) una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che torna a intervenire sul tema della carta docente e della disparità di trattamento tra insegnanti di ruolo e docenti precari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente, Valditara: “Sarà estesa anche ai precari e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA”. [VIDEO]Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un potenziamento della Carta Docente con l'aggiunta di 270 milioni di euro...

Supplenze brevi e Carta docente, nuovo successo Anief: recuperati 2.500 euro per un insegnanteIl Tribunale di Castrovillari ha riconosciuto a un docente precario, difeso da Anief, il diritto alla Carta del docente per cinque annualità. La sentenza dispone un risarcimento di 2.500 euro, conferm ... orizzontescuola.it

Carta docente ai precari, negarla collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione: l’ha detto il Consiglio di Stato e i tribunali lo ...Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ancora una volta sulla card del docente il giudice del lavoro ci dà piena ragione: vinciamo l’ennesimo ricorso includendo nella sentenza il pare ... orizzontescuola.it

