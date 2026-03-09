L’IA che agisce | filosofia e rischi di una svolta epocale se ne discute all’Antonianum di Padova

Si è tenuto all’Antonianum di Padova un incontro sul tema “L’IA che agisce: filosofia e rischi di una svolta epocale”. L’evento fa parte del ciclo di incontri del Corso di Cultura 2026 promosso dall’Associazione Ex-Alunni Antonianum. Durante l’appuntamento sono stati affrontati vari aspetti legati alle implicazioni pratiche e ai potenziali pericoli dell’intelligenza artificiale.

Proseguono gli incontri del Corso di Cultura 2026 promosso dall'Associazione Ex-Alunni Antonianum di Padova. Cinque serate aperte al pubblico dedicate a esplorare la rivoluzione digitale nei suoi risvolti tecnici, filosofici, educativi, economici e teologici. Mercoledì 11 marzo sarà la filosofia a prendere la parola. Salvatore Cirami, professore di Filosofia dell'Informazione e Intelligenza Artificiale presso la Pontificia Università Lateranense, affronterà uno dei nodi più attuali del dibattito contemporaneo: il passaggio da sistemi di intelligenza artificiale concepiti per "pensare" — cioè per elaborare informazioni e produrre risposte — a sistemi sempre più capaci di "agire" nel mondo reale, interagendo con l'ambiente, prendendo decisioni e modificando ciò che li circonda.