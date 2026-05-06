Remigrazione a Bologna | oggi si decide il luogo Ed è ancora scontro politico

Da ilrestodelcarlino.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna si attende oggi la decisione sulla sede del presidio organizzato dal comitato Remigrazione e Riconquista, previsto inizialmente in piazza Galvani nel centro storico. La proposta attuale è di spostare l’evento in piazza della Pace, ma la scelta non è ancora ufficiale. La questione continua a suscitare tensioni tra le forze politiche, con opinioni divergenti sulla collocazione dell'iniziativa. La giornata sarà decisiva per definire il luogo dell’appuntamento pubblico.

Bologna, 6 maggio 2026 – Sarà piazza della Pace la location che verrà proposta agli organizzatori del presidio del comitato Remigrazione e Riconquista che, teoricamente, si sarebbe dovuto svolgere sabato pomeriggio in piazza Galvani, in pieno centro storico. Questa è la soluzione trovata al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri in Prefettura. Una scelta, quella di spostare l’iniziativa di estrema destra lontana dal cuore della città, dettata dalla possibilità di scontri e momenti ad alta tensione con le anime dei collettivi e gli antagonisti, anche se al momento non sono state lanciate contro-manifestazioni da parte dei centri sociali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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