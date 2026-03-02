Ancora un gol a fine gara | decide Odgaard al 90' e il Pisa si arrende a un Bologna affaticato

Al termine di una partita combattuta, Odgaard ha segnato al 90' il gol decisivo che ha permesso al Bologna di vincere 1-0 contro il Pisa. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. Il Bologna, invece, ha concluso la gara con una vittoria sofferta, nonostante le fatiche accumulate durante l'incontro.

Pisa-Bologna 0-1 RETI: 45'st Odgaard. PISA (3-5-2): Nicolas 6; Calabresi 6 (25'st Canestrelli 6), Caracciolo 6.5 (46'st Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6, Marin 6, Aebischer 6.5, Hojholt 5.5 (25'st Piccinini 5.5), Angori 6 (18'st Cuadrado 6); Moreo 6.5, Durosinmi 6 (18'st Stojilkovic 6). In panchina: Luppichini, Semper, Bozhinov, Albiol, Akinsanmiro, Stengs, Toure, Loyola, Tramoni, Meister. Allenatore: Hiljemark 5. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7; Zortea 6, Lucumi 6, Vitik 6 (21'st Casale 6), Joao Mario 5.5 (29'st De Silvestri 6); Sohm 5.5 (19'st Odgaard 7), Freuler 6, Moro 6; Cambiaghi 5.5 (29'st Rowe 6), Castro 5, Bernardeschi 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

