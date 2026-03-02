Ancora un gol a fine gara | decide Odgaard al 90' e il Pisa si arrende a un Bologna affaticato
Al termine di una partita combattuta, Odgaard ha segnato al 90' il gol decisivo che ha permesso al Bologna di vincere 1-0 contro il Pisa. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. Il Bologna, invece, ha concluso la gara con una vittoria sofferta, nonostante le fatiche accumulate durante l'incontro.
Pisa-Bologna 0-1 RETI: 45'st Odgaard. PISA (3-5-2): Nicolas 6; Calabresi 6 (25'st Canestrelli 6), Caracciolo 6.5 (46'st Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6, Marin 6, Aebischer 6.5, Hojholt 5.5 (25'st Piccinini 5.5), Angori 6 (18'st Cuadrado 6); Moreo 6.5, Durosinmi 6 (18'st Stojilkovic 6). In panchina: Luppichini, Semper, Bozhinov, Albiol, Akinsanmiro, Stengs, Toure, Loyola, Tramoni, Meister. Allenatore: Hiljemark 5. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7; Zortea 6, Lucumi 6, Vitik 6 (21'st Casale 6), Joao Mario 5.5 (29'st De Silvestri 6); Sohm 5.5 (19'st Odgaard 7), Freuler 6, Moro 6; Cambiaghi 5.5 (29'st Rowe 6), Castro 5, Bernardeschi 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Pisa Bologna 0-1, decide un gran gol di Odgaard al 90esimo. Terza vittoria di fila in campionato per la squadra di Italiano
Ancora una vittoria per il Bologna di Vincenzo Italiano che, tra campionato ed Europa League è giunto al suo quinto successo di fila.
