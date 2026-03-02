Ancora un gol a fine gara | decide Odgaard al 90' e il Pisa si arrende a un Bologna affaticato

Al termine di una partita combattuta, Odgaard ha segnato al 90' il gol decisivo che ha permesso al Bologna di vincere 1-0 contro il Pisa. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. Il Bologna, invece, ha concluso la gara con una vittoria sofferta, nonostante le fatiche accumulate durante l'incontro.