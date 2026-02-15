Bologna Scontro per la Remigrazione | Tensioni in Centro tra Oppositi Schieramenti Politici

Sabato pomeriggio a Bologna, un confronto acceso tra sostenitori e oppositori della “Remigrazione” è degenerato in tensioni nel centro storico. La rissa verbale ha coinvolto esponenti della Rete dei Patrioti e alcuni gruppi legati a Don Bosco, Labas e Giovani Palestinesi, che si sono affrontati davanti a una libreria, attirando l’attenzione dei passanti.

Bologna, Scontro tra Opposti: Tensioni per la Remigrazione nel Centro Storico. Bologna è stata teatro sabato pomeriggio di un acceso confronto verbale tra esponenti della Rete dei Patrioti e gruppi antagonisti, in particolare quelli facenti capo ai movimenti Don Bosco, Labas e Giovani Palestinesi. L’episodio, avvenuto in via Ugo Bassi, ha visto uno scambio di cori e slogan senza degenerare in scontri fisici, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La mobilitazione si inserisce in un contesto di iniziative parallele tenutesi anche a Cesena, Parma e Piacenza. Una Raccolta Fondi Contesa: Il Cuore della Disputa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante la partita di Serie A tra Bologna e Como, si sono verificati incidenti tra tifosi e forze dell'ordine nei pressi dello stadio Sinigaglia.

Nella giornata di domenica si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine fuori dallo stadio Sinigaglia di Como, in occasione della partita di Serie A tra Como e Bologna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.