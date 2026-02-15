Bologna Scontro per la Remigrazione | Tensioni in Centro tra Oppositi Schieramenti Politici
Sabato pomeriggio a Bologna, un confronto acceso tra sostenitori e oppositori della “Remigrazione” è degenerato in tensioni nel centro storico. La rissa verbale ha coinvolto esponenti della Rete dei Patrioti e alcuni gruppi legati a Don Bosco, Labas e Giovani Palestinesi, che si sono affrontati davanti a una libreria, attirando l’attenzione dei passanti.
Bologna, Scontro tra Opposti: Tensioni per la Remigrazione nel Centro Storico. Bologna è stata teatro sabato pomeriggio di un acceso confronto verbale tra esponenti della Rete dei Patrioti e gruppi antagonisti, in particolare quelli facenti capo ai movimenti Don Bosco, Labas e Giovani Palestinesi. L'episodio, avvenuto in via Ugo Bassi, ha visto uno scambio di cori e slogan senza degenerare in scontri fisici, grazie all'intervento delle forze dell'ordine. La mobilitazione si inserisce in un contesto di iniziative parallele tenutesi anche a Cesena, Parma e Piacenza. Una Raccolta Fondi Contesa: Il Cuore della Disputa.
Bologna-Como, rissa tra tifosi e tensioni con la polizia | VIDEO
Durante la partita di Serie A tra Bologna e Como, si sono verificati incidenti tra tifosi e forze dell'ordine nei pressi dello stadio Sinigaglia.
Como-Bologna, rissa tra tifosi e tensioni con la polizia | VIDEO
Nella giornata di domenica si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine fuori dallo stadio Sinigaglia di Como, in occasione della partita di Serie A tra Como e Bologna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Paesi sicuri? Riconosciuta la protezione al migrante del Bangladesh che innescò lo scontro tra governo e magistraturaIl tribunale di Bologna ha ritenuto effettivo ed elevato il rischio per la sua incolumità nel caso di rientro nel Paese d'origine. Il caso arrivò alla Corte di giustizia europea ... ilfattoquotidiano.it
A2 - Scafati-Bologna: scontro titanico al PalaMangano per il sogno Play-offIl campionato di Serie A2 entra nella sua fase caldissima e il calendario della ventiquattresima giornata regala un incrocio che profuma di storia, ambizione e altissima classifica. Domenica ... pianetabasket.com
