Relazione annuale nelle carceri campane | la fotografia di una crisi ormai cronica

Oggi ad Avellino è stata presentata la Relazione Annuale 2025 sulle condizioni delle carceri campane. L'evento si è svolto presso il Circolo della Stampa, all’interno del Palazzo della Prefettura, e ha visto la partecipazione di Samuele Ciambriello, che ha aperto la discussione con una panoramica sulla situazione delle strutture penitenziarie nella regione. La relazione si concentra sulle criticità e sui problemi che da tempo affliggono il sistema carcerario locale.

Avellino, 6 maggio 2026 – Stamattina al Circolo della Stampa di Avellino, Palazzo della Prefettura, corso Vittorio Emanuele, Samuele Ciambriello ha aperto la sua Relazione Annuale 2025 con una fotografia. Non bella. Bianco e nero, come l'ha chiamata lui.Il Garante campano delle persone private.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carceri campane con 1600 detenuti in più: Salerno in cima Minaccia interna e terrorismo, cosa dice la relazione annuale dell’IntelligenceLa Relazione 2026 affronta la minaccia interna e quella terroristica dentro un quadro di trasformazione tecnologica che ne modifica profondamente la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ad Avellino la presentazione della Relazione annuale 2025 del Garante campano dei detenuti; Carceri, gli istituti del Casertano 'simbolo' delle criticità del sistema; Relazione 2025 sui diritti della persona. Sbriglia, ‘rafforzare le risorse a disposizione’; Allarme rosso per le carceri casertane: sovraffollate e con carenza di personale. Carceri in provincia di Avellino, il Garante dei detenuti presenta la relazione annualeDomani 6 maggio alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, presenterà la Relazione Annuale 2025. irpinianews.it Carceri, gli istituti del Casertano simbolo delle criticità del sistemaLa provincia di Caserta con i suoi istituti carcerari si conferma luogo simbolo delle gravi criticità del sistema penitenziario. (ANSA) ... ansa.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Caserta presentata la Relazione Annuale 2025 del Garante dei detenuti. Al centro del confronto diritti, reinserimento e sistema penitenziario. #caserta #carcere #diritti #cronaca - facebook.com facebook #ConsiglioRegionaleLiguria Relazione annuale sulle attività svolte dalla VI Commissione Antimafia. Discussione generale. Interviene @armandobiasi1 (Lega Liguria-Salvini) regione.liguria.it/homepage-consi… x.com