Minaccia interna e terrorismo cosa dice la relazione annuale dell’Intelligence

La relazione annuale dell’Intelligence del 2026 analizza le minacce interne e il terrorismo, evidenziando come la trasformazione tecnologica abbia cambiato radicalmente la natura e l’estensione di queste sfide. Viene evidenziato il ruolo delle innovazioni digitali nel modificare le modalità di azione di gruppi e individui coinvolti. Il documento fornisce un quadro aggiornato sulla situazione attuale, senza approfondire cause o motivazioni.

La Relazione 2026 affronta la minaccia interna e quella terroristica dentro un quadro di trasformazione tecnologica che ne modifica profondamente la natura e la portata. Tra radicalizzazione online, microattori e crisi internazionali che si riverberano sul piano domestico. Il digitale emerge come moltiplicatore del rischio ma anche come decisivo strumento di prevenzione e contrasto. Nel descrivere la minaccia interna, la Relazione chiarisce che, come ogni fenomeno geopolitico globale, “anche la minaccia interna è interessata dalla tecnologia, sebbene persistano sacche di antagonismo impermeabili all’evoluzione tecnologica”. Ma, insieme a questa consapevolezza, l’analisi introduce poi un elemento di netta discontinuità e di differenziazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

