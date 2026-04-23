In Campania, il numero di detenuti ammonta a 7.826, con un sovraffollamento di 1.653 persone rispetto alla capienza regolamentare di 6.173. La provincia di Salerno registra il maggior numero di ingressi, contribuendo al totale regionale. I dati sono stati diffusi dall’autorità penitenziaria e mostrano una situazione di sovraffollamento diffusa tra le carceri della regione.

In Campania si contano 7.826 detenuti con un esubero che arriva a 1.653 persone rispetto a una capienza regolamentare di 6.173. Tra gli istituti penitenziari campani, è quello di Salerno a guidare la classifica del sovraffollamento con un indice pari al 162 per cento, seguita da Benevento (154%).🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Carceri, l’emergenza in Veneto: ci sono quasi mille detenuti in piùA Venezia, nel quadro dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, si è acceso un allarme grave sul sistema penitenziario del Veneto.

Carceri liguri 2025: 81 risse e 61 detenuti in più, il caosIl 2025 ha registrato picchi di tensione nelle carceri liguri di Imperia e Sanremo, con dati allarmanti su autolesionismo e aggressioni.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Carceri campane con 1600 detenuti in più: Salerno in cima; Carceri in Campania, esubero di oltre 1600 detenuti; Carceri strette in Campania: 1600 detenuti in più rispetto alla capienza massima.

Campania, è allarme sovraffollamento nelle carceri: 1.600 detenuti in più con Salerno al vertice della triste classificaIn Campania, storicamente una delle regioni leader per traguardi dal mondo dell'arte alla gastronomia, dallo sport al cinema, fa segnare ... msn.com

Nelle carceri campane 2mila detenuti in più, Salerno guida sovraffolamentoIn Campania si contano 7.826 detenuti con un esubero pari a 1.653 persone rispetto a una capienza regolamentare di 6.173. (ANSA) ... ansa.it

Campi Flegrei. . NELLE CARCERI CAMPANE 1.600 DETENUTI IN PIU', SALERNO GUIDA SOVRAFFOLLAMENTO - facebook.com facebook

Nelle carceri campane 2mila detenuti in più, Salerno guida sovraffolamento. Sono 2.490 i giovani presi in carico dagli Uffici del Servizio sociale per i minorenni #ANSA x.com