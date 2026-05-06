Regione Umbria Gianluca Fagotti è il nuovo direttore regionale

Gianluca Fagotti è stato nominato nuovo direttore regionale dell'Umbria. L’ingegnere, che in passato ha guidato l’Ufficio speciale ricostruzione, prende il posto di Gianluca Paggi, che aveva lasciato l’incarico ad aprile 2026. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla regione e avviene a seguito di un avvicendamento tra i due professionisti.

Gianluca Fagotti è il nuovo direttore regionale dell'Umbria. L'ingegnere, già responsabile dell’Ufficio speciale ricostruzione, subentra nel ruolo a Gianluca Paggi che aveva lasciato l'incarico ad aprile 2026. L'ingegner Fagotti, nominato dalla presidente Stefania Proietti, si occuperà di governo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Regione Umbria, arrivano le dimissioni del direttore Gianluca PaggiIl direttore regionale Gianluca Paggi, alla guida della direzione governo del territorio, ha ufficialmente presentato le proprie dimissioni dal ruolo. Regione Umbria, opposizione all'attacco: "La giunta Proietti perde pezzi, il direttore Paggi si dimette"Un fatto politico definito "grave" e che "non può essere archiviato come una semplice vicenda interna agli uffici". Approfondimenti e contenuti Fagotti nuovo dirigente per il PNRRL’ingegnere Gianluca Fagotti è stato nominato direttore regionale per occuparsi di governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento Pnrr. Subentra nel delica ... rainews.it Governo del territorio, Gianluca Fagotti è il nuovo direttoreLa presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, sentita la Giunta, ha nominato l'ingegnere Gianluca Fagotti direttore regionale. (ANSA) ... ansa.it