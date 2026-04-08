Regione Umbria arrivano le dimissioni del direttore Gianluca Paggi

Il direttore regionale responsabile della direzione governo del territorio ha presentato le sue dimissioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente e concerne il ruolo che ricopriva nella regione. La sua uscita dal incarico è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli o dichiarazioni aggiuntive. La decisione riguarda specificamente la posizione di leadership nel settore che si occupa delle questioni territoriali.

Il direttore regionale Gianluca Paggi, alla guida della direzione governo del territorio, ha ufficialmente presentato le proprie dimissioni dal ruolo.La rinuncia all'incarico era stata preannunciata già a marzo 2026 con una nota diffusa dai consiglieri regionali di minoranza che, in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Regione Umbria, opposizione all'attacco: "La giunta Proietti perde pezzi, il direttore Paggi si dimette"Un fatto politico definito "grave" e che "non può essere archiviato come una semplice vicenda interna agli uffici". Umbria, addio al direttore Paggi: l’opposizione denuncia il caosIl direttore regionale Gianluca Paggi ha lasciato il proprio incarico, con dimissioni presentate il 16 marzo e formalizzate tramite delibera di... Argomenti più discussi: RegionsWeek 2026 aperte le candidature per diventare partner - news; Privato accreditato. Regione Umbria approva i tetti di spesa e dà mandato alla direzione per gli indirizzi operativi 2026; Buongiorno Regione Umbria del 07/04/2026; Home - regione.umbria.it.