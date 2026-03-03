Regione Umbria opposizione all' attacco | La giunta Proietti perde pezzi il direttore Paggi si dimette

Nella regione Umbria, l'opposizione critica la giunta Proietti, affermando che sta perdendo pezzi importanti e che il direttore Paggi si è dimesso. La vicenda viene descritta come un fatto politico grave, che non può essere considerato solo come una questione interna agli uffici amministrativi. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Un fatto politico definito "grave" e che "non può essere archiviato come una semplice vicenda interna agli uffici". Così i consiglieri regionali di opposizione con una nota commentano le dimissioni del direttore regionale Gianluca Paggi, a un anno di distanza dal suo arrivo.Donatella Tesei ed. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Aumento addizionale IRPEF, Fratelli d’Italia Umbria attacca la Giunta Proietti: “Così si annulla il taglio fiscale del Governo”Fratelli d’Italia Umbria interviene duramente contro la decisione della Giunta regionale guidata da Proietti di aumentare l’addizionale regionale...

Azione alla Giunta Proietti: "Equità per Terni e l'Orvietano. La coesione dell'Umbria passa per i servizi reali""Come Azione, abbiamo sostenuto Stefania Proietti mossi da una precisa volontà: portare pragmatismo e competenza al governo dell’Umbria.

Opposizione, 'Regione nel caos, si dimette il direttore Paggi'(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Le dimissioni del direttore regionale Gianluca Paggi, professionista di riconosciuto valore, con una solida e comprovata esperienza nel proprio settore, rappresentano un fa ... msn.com

Tutela e valorizzazione di botteghe storiche e del commercio dell'Umbria. Il via libera in RegioneOggi, mercoledì 25 febbraio, la Seconda commissione presieduta da Letizia Michelini ha dato luce verde a una Proposta di risoluzione condivisa e votata all’unanimità ... perugiatoday.it

La Regione Umbria ha definito le linee della nuova legge regionale per la cultura e l'impresa creativa Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook