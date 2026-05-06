Regione i nuovi assessori Albano Caruso e Ingala giurano all' Ars

Oggi pomeriggio, presso la Sala d’Ercole, sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi assessori del governo regionale, che hanno prestato giuramento davanti al presidente della Regione. I tre membri che si sono uniti alla giunta regionale sono Albano, Caruso e Ingala. La cerimonia di giuramento si è svolta in presenza delle autorità regionali, segnando l’ingresso formale nel loro ruolo.

I tre nuovi assessori del governo regionale hanno giurato oggi pomeriggio a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani. Entrano così ufficialmente nel pieno delle loro funzioni Nuccia Albano come assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Marcello Caruso.🔗 Leggi su Messinatoday.it Palermo: i tre nuovi assessori giurano all’ARS Notizie correlate Sicilia: giro di boa per la Giunta Schifani, giurano i nuovi assessoriE’ il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali , nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Giro di boa per la giunta Schifani, all'Ars il giorno del giuramento per i tre nuovi assessoriE' il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali, nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: tre nuovi assessori, ecco chi sono; Schifani nomina tre nuovi assessori: Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello Caruso; Regione, Schifani nomina 3 nuovi assessori. Scoppia la polemica politica - Autore: Calogero Parlapiano | Attualità; Rimpasto alla Regione Siciliana, entrano in giunta tre nuovi assessori. Giurano all’Ars i nuovi assessori regionali, Schifani va via e scoppia la polemicaAll’inizio della seduta di oggi dell’Assemblea regionale siciliana hanno giurato i tre assessori nominati nei giorni scorsi dal presidente della Regione Renato Schifani. Sono Nuccia Albano a Famiglia ... gds.it I nuovi assessori Nuccia Albano, Marcello Caruso ed Elisa Ingala giurano all’ArsI tre nuovi assessori del governo regionale hanno giurato oggi pomeriggio a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani. Entrano così ufficialmente nel pieno delle loro funzioni ... siracusaoggi.it È il caso di Luca, ragazzo autistico grave di Pescara, per il quale la Regione ha respinto la richiesta presentata dalla madre. La denuncia di “Autismo Abruzzo” #ilcentro #autismo #bolloauto #Regione #abruzzo #politica - facebook.com facebook RIGHT TO STAY: l’Abruzzo è pronto a essere regione pilota contro lo spopolamento. A Bruxelles ho ribadito che il diritto di restare nella propria terra si difende con servizi, infrastrutture e opportunità. #RightToStay #Abruzzo #AreeInterne x.com