Regione i nuovi assessori Albano Caruso e Ingala giurano all' Ars

Da messinatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio, presso la Sala d’Ercole, sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi assessori del governo regionale, che hanno prestato giuramento davanti al presidente della Regione. I tre membri che si sono uniti alla giunta regionale sono Albano, Caruso e Ingala. La cerimonia di giuramento si è svolta in presenza delle autorità regionali, segnando l’ingresso formale nel loro ruolo.

I tre nuovi assessori del governo regionale hanno giurato oggi pomeriggio a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani. Entrano così ufficialmente nel pieno delle loro funzioni Nuccia Albano come assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Marcello Caruso.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Palermo: i tre nuovi assessori giurano all’ARS

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