Polizia locale di Reggio Calabria 7 agenti e 26 veicoli rafforzano il comando

La polizia locale di Reggio Calabria ha aumentato il numero di agenti, portandoli a sette, e ha aggiunto 26 nuovi veicoli al patrimonio disponibile. Questi interventi sono stati adottati per rafforzare le attività del comando e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.

Arrivano importanti risorse strumentali e umane: da domani in servizio le nuove unità, tutti giovani selezionati grazie al concorso in regime di formazione e lavoro a costo zero per l'amministrazione Si rafforza con nuove risorse strumentali e umane il comando della polizia locale di Reggio Calabria. Prenderanno servizio domani sette nuovi agenti, tutti giovani idonei, in quota annualità 2026, selezionati grazie al concorso per 14 unità in regime di formazione e lavoro. Risorse che saranno a costo zero per l’ente, grazie al piano progettuale redatto dal comandante Salvatore Zucco e approvato dalla giunta e dal ministero dell’interno. Un progetto virtuoso che ha consentito un rinnovo generazionale del corpo e ha dato la possibilità a tanti giovani di inserirsi nel mondo del lavoro con una reale prospettiva di stabilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Polizia locale di Reggio Calabria, 7 agenti e 26 veicoli rafforzano il comando Articoli correlati Leggi anche: Bando polizia locale 4.0, a due Comuni della Tuscia nuovi veicoli per gli agenti Leggi anche: Polizia di Stato a Reggio Calabria: 30 nuovi Vice Ispettori per rafforzare il controllo locale Una selezione di notizie su Reggio Calabria Temi più discussi: Notizie - Comando Polizia Municipale - Richiesta di verifica e attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione ai sensi della L.N. 14/2026; Veicoli in fermo amministrativo, Reggio inaugura il primo servizio del Sud per la rottamazione; Fermo amministrativo e veicoli inutilizzabili, a Reggio parte il nuovo servizio della Polizia Locale · ilreggino.it; Reggio, Polizia Locale in crisi? Sindacati in Commissione, Casa Riformista: ‘Clima tossico’. Polizia Locale di Reggio: arrivano risorse strumentali ed umaneLa Polizia Locale di Reggio Calabria cresce in risorse umane e strumentali. Domani infatti prenderanno servizio 7 nuove unità; sono i giovani idonei, in quota annualità 2026, selezionati grazie al con ... citynow.it Reggio Calabria, la Polizia locale si rafforza: sette nuovi agenti e trenta mezziLa Polizia locale di Reggio Calabria si rafforza sul fronte delle risorse umane . Da domani entreranno infatti in servizio 7 nuovi agenti, selezionati ... reggio.gazzettadelsud.it Edilizia in mano alla 'ndrangheta. La guardia di finanza di Reggio confisca venti milioni a imprenditori legati alle cosche. Sgominato un vero e proprio cartello criminale. Leggi l'articolo completo: https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/03/edilizia-e-nd - facebook.com facebook ’NDRINE MALANDRINE – LA FINANZA HA CONFISCATO A REGGIO CALABRIA BENI PER 20 MILIONI DI EURO A... x.com