Rinforzi negli istituti penitenziari delle Marche | in arrivo 31 neo agenti Tre di loro saranno collocati ad Ancona

Nell’ambito delle misure di sicurezza nelle carceri delle Marche, sono stati annunciati l’arrivo di 31 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria. Di questi, tre saranno assegnati alla struttura di Ancona, mentre gli altri saranno distribuiti tra le altre strutture della regione. La presenza di personale aggiuntivo mira a rafforzare la gestione e la sicurezza nelle carceri locali.

ANCONA - In arrivo nuovi rinforzi negli istituti penitenziari marchigiani, con 31 neo agenti di Polizia Penitenziaria destinati alle strutture della regione. Nel dettaglio la ripartizione delle nuove unità sarà così articolata: 2 unità presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, 3 unità.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Futuri possibili: rassegna letteraria negli Istituti Penitenziari e all’Oratorio NovoIl progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani ristretti occasioni di confronto, crescita e riflessione attraverso la letteratura, il... Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione: iniziato approfondimento su situazione negli istituti penitenziari venetiA margine dei lavori, il presidente Trevisi ha sottolineato come “la scelta di approfondire la situazione presente negli istituti penitenziari del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Istituti penitenziari, arrivano i rinforzi; Carcere di Terni, arrivano i rinforzi: nuove assegnazioni per la polizia penitenziaria; Polizia Penitenziaria, assegnati 93 nuovi agenti per Umbria e Marche. Polizia penitenziaria, nelle Marche arrivano 31 nuovi agentiLa ripartizione riguarda Ascoli, Ancona, Fermo, Fossombrone e Pesaro. De Fenza: attenzione alle condizioni del personale ... lanuovariviera.it Carceri sotto pressione: perchè la sanità penitenziaria è diventata una priorità nazionaleSanità penitenziaria in Italia: dati su suicidi, sovraffollamento e salute della Polizia Penitenziaria. Analisi e scenari futuri. poliziapenitenziaria.it Si tratta di tre strutture termali in Toscana e due city hotel, uno a Firenze e l’altro a Milano per un totale di 650 camere. - facebook.com facebook